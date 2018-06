Berlin (AFP) Nach dem Anschlag in Istanbul mit zehn getöteten Deutschen ist ein Ermittlerteam des Bundeskriminalamts (BKA) nach Istanbul entsandt worden. "Dieses unterstützt die Ermittlungen vor Ort", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Mit der Entsendung der vier Beamten wolle Deutschland zur Sachverhaltsaufklärung beitragen.

