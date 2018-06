Istanbul (AFP) Nach dem Selbstmordanschlag mit zehn Toten, darunter acht Deutschen, im Zentrum Istanbuls hat die türkische Polizei laut Medienberichten drei mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen. Die drei Russen seien im Badeort Antalya in Gewahrsam genommen worden, meldete die Nachrichtenagentur Dogan am Mittwoch. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Attentat in Istanbul und den Festnahmen besteht, war zunächst unklar.

