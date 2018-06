Bremen (AFP) Aufgrund neuer Korruptionsvorwürfe haben Ermittler am Dienstag und Mittwoch die Geschäftsräume des Bremer Rüstungsunternehmens Atlas Elektronik durchsucht. Das bestätigten ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sowie das Unternehmen am Mittwoch in der Hansestadt. Es geht demnach um einen Korruptionsverdacht bei Geschäften in der Türkei. Atlas Elektronik erklärte, bei der Aufklärung "vollumfänglich" mit den Ermittlern zu kooperieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.