München (AFP) Schauspielstar Leonardo DiCaprio treibt gerne Sport - auch in unbekannten Gefilden. "Ich erkunde jede neue Stadt auf dem Fahrrad", sagte er der Zeitschrift "Fit for Fun". Außerdem liebe er den Nervenkitzel: "Ich mag es, wenn du total aufgeregt bist und dein Herz höher schlägt, bevor du aus dem Flugzeug springst oder in einen Haikäfig steigst. Das ist einfach faszinierend."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.