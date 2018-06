Istanbul (AFP) Nach dem Anschlag von Istanbul mit zehn Toten hat die türkische Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der Verdächtige sei am Dienstagabend festgenommen worden, erklärte der türkische Innenminister Efkan Ala am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in Istanbul. Unter den zehn Toten waren mindestens acht deutsche Touristen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.