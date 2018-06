Aachen (AFP) Nach den zahlreichen sexuellen Übergriffen und weiteren Straftaten in Köln in der Silvesternacht sind mehrere Strafanzeigen gegen die örtliche Polizei erstattez worden. Dem damaligen Kölner Polizeipräsidenten, dem inzwischen in den einstweiligen Ruhestand versetzten Wolfgang Albers, und weiteren Polizeibeamten werde unter anderem unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Mittwoch mit.

