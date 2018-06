Berlin (AFP) Die bei dem Anschlag in Istanbul ums Leben gekommenen Deutschen stammen unter anderem aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Das teilten die Landesregierungen in Wiesbaden und Mainz mit. Bei dem Anschlag am Dienstag waren zehn Menschen getötet worden, darunter mindestens acht Deutsche.

