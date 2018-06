Berlin (AFP) Mit einer einheitlichen Ausbildung und einer besseren Bezahlung sollen die Pflegeberufe attraktiver für junge Menschen werden. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, dass ab 2018 die bisher getrennten Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege in einer dreijährigen Ausbildung zum Pflegefachmann oder Pflegefachfrau zusammengeführt werden. Zudem soll es eine "angemessene Ausbildungsvergütung" geben und das Schuldgeld wegfallen.

