Abu Dhabi (AFP) Eine Mehrheit der jungen Muslime im arabischen Raum verurteilt laut einer aktuellen Umfrage die Taten von Extremisten wie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) oder des Terrornetzwerks Al-Kaida. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Zogby Research Services unter jungen Muslimen in Nordafrika und der Golfregion machen zudem viele Befragte Korruption und repressive Regierungen für den Aufstieg der Dschihadisten verantwortlich.

