Frankfurt/Main (dpa) - Das Abendessen ist in Deutschland unter der Woche zur wichtigsten Mahlzeit geworden. Hauptmahlzeit an den Wochenenden ist dagegen das Frühstück. Das geht aus einer Studie hervor, die heute in Frankfurt vorgestellt wurde. "Frühstück und Mittagessen finden seltener zu Hause statt. Für Ausgleich sorgt ein gemeinschaftliches Abendessen - immer öfter warm", heißt es darin. Nur noch etwa die Hälfte der Menschen halte sich an die starre Ordnung von drei Mahlzeiten und möglichst wenig zwischendurch.

