Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission will noch in diesem Jahr eine umfassende EU-Weltraumstrategie entwickeln. Die Erforschung und Nutzung des Weltalls sei mit vielen Politikfeldern wie dem Verkehr, dem Grenzschutz und der Landwirtschaft verknüpft, erklärte Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic am Mittwoch in Brüssel. Das Potenzial für Arbeitsplätze und Wachstum müsse voll genutzt werden, forderte der Kommissar.

