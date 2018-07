Paris (AFP) Der US-Konzern General Electric (GE) streicht in Europa 6500 Stellen - vor allem in der vom französischen Konkurrenten Alstom übernommenen Energiesparte. Ein Unternehmenssprecher sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP, die Kürzungen seien Teil einer Umstrukturierung der insgesamt 35.000 Stellen in Europa. In Frankreich sind demnach 765 Jobs gefährdet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.