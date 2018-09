es Deux Alpes (AFP) Bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen sind am Mittwoch zwei Jugendliche und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Die Lawine überrollte eine gesperrte Piste in Les Deux Alpes, auf der unter anderem eine Schülergruppe aus Lyon unterwegs war, wie die Behörden mitteilten. Fünf Schüler wurden bis zum Abend vermisst, konnten aber schließlich geborgen werden.

