Liverpool (dpa) - Der eingewechselte Joe Allen hat mit einem Treffer in der 90. Minute Trainer Jürgen Klopp und den FC Liverpool vor einer Heimniederlage gegen den FC Arsenal bewahrt. Allen markierte in einer hochklassigen Partie am Abend in der englischen Premier League den 3:3-Endstand. Zuvor war der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino zweimal für die Klopp-Elf erfolgreich. Aaron Ramsey und zweimal Olivier Giroud trafen für Arsenal. Leicester City bleibt nach dem 1:0 in Tottenham Zweiter. Der Deutsche Robert Huth erzielte den Siegtreffer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.