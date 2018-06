Belek (SID) - Sportvorstand Robin Dutt setzt beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart auf schwäbische Bescheidenheit und macht bei seinem Sparkurs auch nicht vor der Rückreise aus dem türkischen Belek halt. Die Mannschaft um Trainer Jürgen Kramny wird am Donnerstag von Antalya aus mit der Billiglinie "SunExpress" aus dem Trainingslager zurück nach Stuttgart fliegen und damit auf den für Profis üblichen Luxus verzichten.

Abfahrt vom Hotel zum Flughafen ist um 3.30 Uhr in der Nacht, Abflug um 6 Uhr. "Ich sehe darin kein Problem, dass unsere Spieler mal eine Nacht unterbrechen und drei Stunden in der Economy-Klasse fliegen müssen", sagte Dutt der Bild-Zeitung und führte weiter aus: "Sie genießen an 360 Tagen im Jahr Luxus. Da tut eine Rückbesinnung auf die Bodenständigkeit auch mal gut. Wir bauen bewusst spartanische Dinge ein."