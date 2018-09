Washington (dpa) - Angesichts eines unvorstellbar großen Jackpots von rund 1,5 Milliarden Dollar greift in den USA die Lotto-Hysterie um sich. Die märchenhafte Summe, die bei einem Hauptgewinn mit fünf Richtigen und Zusatzzahl zum Gewinn steht, ist Tagesgespräch auf U-Bahnsteigen und in den Aufzügen der Bürogebäude. Die Medien überschlagen sich mit Vorschlägen, was mit der Rekordsumme alles möglich wäre. Die Ziehung erfolgt in der kommenden Nacht. Bei dem Spiel geht es um 5 aus 69 Zahlen plus Zusatzzahl ("Powerball-Zahl").

