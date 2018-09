Brüssel (AFP) Im Ringen um den Verbleib Großbritanniens in der EU sollen Anfang Februar erste Lösungsvorschläge vorgelegt werden. Dann werde ein "konkreter Entwurf" erwartet, der auf die britischen Forderungen nach einer Reform der EU eingehen soll, sagte ein EU-Diplomat am Mittwoch in Brüssel. Er soll es ermöglichen, beim EU-Gipfel am 18. und 19. Februar ein Maßnahmenpaket zu verabschieden.

