New York (dpa) - Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf einem Spielplatz im New Yorker Bezirk Brooklyn hat die Polizei fünf Verdächtige festgenommen. Eine 18-Jährige war abends mit ihrem Vater unterwegs, als die Männer sie mit einer Waffe bedrohten, den Vater zum Gehen aufforderten und die Frau vergewaltigten. Der Vater flüchtete und holte die Polizei, woraufhin die Täter flüchteten. Die Tat ereignete sich bereits vergangenen Donnerstag. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem "schrecklichen und sehr ungewöhnlichen Verbrechen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.