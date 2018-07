Oberaurach (dpa) - Knapp zwei Wochen nach dem tödlichen Schuss in der Silvesternacht auf ein elfjähriges Mädchen in Unterfranken steht der Fall vor der Aufklärung. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Weitere Einzelheiten sollen am Mittag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Der Vorfall hatte großes Entsetzen ausgelöst: Während die Elfjährige in Oberaurach auf der Straße feierte, sank sie plötzlich zusammen. Ein Projektil aus einer Kleinkaliberwaffe hatte sie am Kopf getroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.