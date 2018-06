München (dpa) - Schauspieler Jürgen Prochnow (74, "Das Boot") erschreckt sich nach eigenen Worten manchmal selbst darüber, wie sehr er sich in Rollen hineinsteigert.

"Man lernt ja eigentlich als Schauspieler, diesen schmalen Grat nicht zu überschreiten", sagte er dem "Playboy". Sonst könne man nicht mehr arbeiten. "Aber manchmal kommt man nahe dahin" - so etwa, als er in den 80er Jahren den Film "Ich muss sie töten" gedreht habe, in dem er einen Mann spielte, der seine Frau umbringt. Seine damalige Ehefrau habe Angst vor ihm bekommen, erzählte Prochnow: "Sie wollte nicht mehr mit mir zusammen in einem Bett liegen." Ab dem 14. Januar ist Prochnow in der Romanverfilmung "Die dunkle Seite des Mondes" an der Seite von Moritz Bleibtreu in den deutschen Kinos zu sehen.