Mexiko-Stadt (AFP) Seine "Vernarrtheit" in die mexikanische Schauspielerin Kate del Castillo ist dem Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán zum Verhängnis geworden: Der 58-Jährige habe während seiner Flucht ein "geradezu zwanghaftes" Verlangen entwickelt, die 43-jährige Schauspielerin wiederzusehen, sagten mexikanische Regierungsvertreter am Dienstag (Ortszeit). Dies sollte in der Küstenstadt Los Mochis geschehen - wo der Drogenboss am vergangenen Freitag festgenommen wurde.

