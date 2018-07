Monaco (AFP) Ein angebliches Mitglied der berüchtigten Pink Panther Diebesbande ist am Dienstag in Monaco wegen eines Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der 42-jährige Montenegriner Nicolai Ivanovic hatte sich am Montag schuldig bekannt, an dem bewaffneten Überfall im Jahr 2007 teilgenommen zu haben. Er versicherte aber, mit seinen Komplizen auf eigene Faust gehandelt zu haben, und bestritt, den Pink Panther anzugehören.

