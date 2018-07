Valcke als FIFA-Generalsekretär mit sofortiger Wirkung entlassen

Zürich (dpa) - Jérôme Valcke ist mit sofortiger Wirkung als Generalsekretär des Fußball-Weltverbandes entlassen worden. Auch das Arbeitsverhältnis mit dem 55-Jährigen sei beendet, teilte die FIFA am Mittwoch in einer Stellungnahme nach einem Beschluss des Dringlichkeitskomitees mit. Dem langjährigen FIFA-Funktionär wird Korruption vorgeworfen. Valcke war am 17. September 2015 suspendiert worden. Am 8. Oktober verhängte die Ethikkommission der FIFA eine vorläufige Sperre von 90 Tagen gegen den Franzosen. Valckes Aufgaben übernimmt weiterhin der geschäftsführende Generalsekretär Markus Kattner.

Bundespräsident Gauck erstmals als Schirmherr beim Ball des Sports

Wiesbaden (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat sich erstmals in seiner Amtszeit beim Ball des Sports in Wiesbaden angekündigt. Dies teilte die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Mittwoch an. Gauck ist auch Schirmherr der Benefizveranstaltung am 6. Februar. "Wir glauben unverändert an die positive, motivierende Wirkung von Vorbildern im Sport. Deshalb geht es beim Ball des Sports darum, für die Spitzensportler, die erfolgreich unser Land repräsentieren und für Werte einstehen, notwendige Spendengelder zu genieren", sagte Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe, und verwies auf den erneut zu erwartenden Erlös in sechsstelliger Höhe.

Europas-Leichtathletik-Chef fordert härtere Strafen für Doping

Lausanne (dpa) - Der Präsident des Europäischen Leichtathletik-Verbandes (EAA), Svein Arne Hansen, hat härtere Strafen bei Dopingvergehen gefordert. Der 69 Jahre alte Norweger erklärte am Mittwoch in einem Statement mit dem Titel: "Integrität der Leichtathletik", dass die Vier-Jahres-Strafen durch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA "noch nicht genug" seien. Hansen hält eine "kulturelle Revolution" für notwendig, um den Ruf der Leichtathletik wieder herzustellen.

Österreicher Lukas Müller beim WM-Einfliegen schwer gestürzt

Bad Mitterndorf (dpa) - Ein schwerer Sturz des Österreichers Lukas Müller hat das Einfliegen für die Skiflug-WM am Kulm überschattet. Der 23-Jährige erlitt am Mittwoch offenbar eine Rückenverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Müller hatte zunächst seine Beine nicht mehr gespürt, später aber leichte Entwarnung gegeben. Die WM-Teilnehmer gehen erst am Donnerstag im Training und in der Qualifikation auf die Schanze. Am Freitag und Samstag wird der Einzel-Weltmeister ermittelt, am Sonntag werden die Team-Medaillen vergeben.

Jobgarantie bis Saisonende für Effenberg beim SC Paderborn

Paderborn (dpa) - Stefan Effenberg hat beim vom Abstieg bedrohten Fußball-Zweitligisten SC Paderborn eine Jobgarantie bis zum kommenden Sommer erhalten. "Wir wollen in dieser Saison die Trainerfrage nicht mehr stellen. Er hat unser volles Vertrauen. Er wird uns aus dem Strudel herausführen. Sonst hätte ich in der Winterpause auch gehandelt", sagte SCP-Präsident Wilfried Finke der "Sport Bild" (Mittwoch). Seit Effenbergs Amtsantritt am 13. Oktober 2015 verbuchten die Paderborner in neun Ligaspielen zehn Punkte. Effenbergs Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2017.

Barthel bei Tennis-Turnier in Hobart im Viertelfinale - Aus für Beck

Hobart (dpa) - Tennisspielerin Mona Barthel ist beim WTA-Turnier in Hobart ins Viertelfinale eingezogen. Die Neumünsteranerin gewann am Mittwoch auf Tasmanien 7:6 (7:2), 6:2 gegen Qualifikantin Naomi Osaka aus Japan. Dabei musste Barthel aber eine Schrecksekunde überstehen. Mitte des ersten Satzes spürte die Norddeutsche plötzlich einen Stich im Rücken und musste behandelt werden. Ausgeschieden ist dagegen Annika Beck. Die Bonnerin unterlag der Niederländerin Kiki Bertens 3:6, 1:6. Das Vorbereitungsturnier auf die am Montag beginnenden Australian Open ist mit 250 000 Dollar dotiert.

Fünf deutsche Herren überstehen in Melbourne erste Quali-Runde

Melbourne (dpa) - Vor den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne hat ein deutsches Herren-Quintett die erste Runde der Qualifikation überstanden. Michael Berrer, Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Brands und Peter Gojowczyk gewannen am Mittwoch ihre Auftaktpartien. Das Aus kam dagegen für Dustin Brown, Nils Langer und Maximilian Marterer. Um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison den Sprung in das Hauptfeld zu schaffen, sind drei Siege nötig. Die Australian Open beginnen am Montag.

Dallas und Nowitzki unterliegen Cleveland und James nach Verlängerung

Dallas (dpa) - Auch Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben den derzeitigen Siegeszug der Cleveland Cavaliers mit Superstar LeBron James in der NBA nicht stoppen können. Der deutsche Routinier und sein Team verloren am Dienstag (Ortszeit) daheim knapp mit 107:110 nach Verlängerung gegen Cleveland. Für den Vizemeister war es bereits der achte Sieg nacheinander. James war mit 27 Punkten bester Werfer beim 27. Saisonsieg der Cavaliers, die die Ost-Hälfte in der nordamerikanischen Basketball-Liga anführen. Für Dallas war Chandler Parsons bei der 17. Saisonniederlage mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer. Nowitzki kam auf 17 Zähler für den Tabellenfünften im Westen.

Draisaitl verliert trotz Treffers deutsches NHL-Duell gegen Rieder

Glendale (dpa) - Trotz seines zehnten Saisontores und einer Vorlage hat Leon Draisaitl das deutsche Eishockey-Duell gegen Tobias Rieder in der Nordamerika-Liga NHL knapp verloren. Draisaitl und die Edmonton Oilers unterlagen am Dienstag (Ortszeit) 3:4 nach Verlängerung bei den Arizona Coyotes und verspielten dabei eine 2:0-Führung. Draisaitl brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung und verbuchte beim 2:0 durch Justin Schultz seine 24. Vorlage in dieser Saison.

Mühsamer 11:9-Sieg der deutschen Wasserballer gegen Georgien

Belgrad (dpa) - Die deutschen Wasserballer haben sich zu einem wichtigen EM-Erfolg gemüht. Gegen Georgien gab es am Mittwoch ein hart erkämpftes 11:9 (1:3, 3:2, 4:3, 3:1). Das Team von Bundestrainer Patrick Weissinger hat damit nach der 5:16-Auftaktniederlage gegen den Olympia-Zweiten Italien den ersten Sieg bei der EM einfahren und kämpft bei den Titelkämpfen in Belgrad weiter um einen Startplatz beim Olympia-Qualifikationsturnier in Triest (3. bis 10. April). Erfolgreichster deutscher Schütze beim ersten Spiel überhaupt gegen Georgien war mit drei Treffern Heiko Nossek (Esslingen).