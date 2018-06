Den Haag (AFP) Für fünf seit Dienstag auf der niederländischen Insel gestrandete Pottwale gibt es keine Rettung mehr. Die Tiere seien in der Nacht verendet, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Es werde nun untersucht, warum sich die Wale in der Nordsee verirrt hätten, anschließend würden die Kadaver vom Strand geholt. Dies werde mehrere Tage dauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.