Wien (AFP) Eine Kneipenwirtin in Österreich lässt wegen angeblicher Übergriffe durch Migranten keine Asylbewerber mehr in ihre Bar. Sie habe sich zu dem Schritt entschlossen, nachdem ausländische Männer wiederholt weibliche Gäste belästigt hätten, sagte Wirtin Karin Siebrecht-Janisch, die in Bad Ischl in Oberösterreich die Kneipe "Charly's Bar" betreibt, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.