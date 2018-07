Frankfurt/Main (SID) - Nach dem enttäuschenden vierten Platz bei der Frauenfußball-WM im vergangenen Jahr stehen die Zeichen für Lena Goeßling auf Angriff. "In Rio", sagte die Nationalspielerin des Jahres 2015 mit Blick auf die Olympischen Spielen in diesem Sommer in Brasilien, "werden wir wieder angreifen, um eine Medaille zu gewinnen. Das sollte drin sein, denn wir haben Zeit für eine ordentliche Vorbereitung. Wir werden fit in das olympische Turnier gehen."

Die Mittelfeldspielerin vom Bundesligisten VfL Wolfsburg verriet dfb.de, dass sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) "für 2016 viel vorgenommen" habe. Zur "Mission Gold" will die 29-Jährige dank ihrer Erfahrung einen wichtigen Teil beitragen.

"Ich denke, ich nehme mittlerweile eine verantwortungsvolle Rolle ein. Damit identifiziere ich mich auch. Ich will diese Verantwortung übernehmen", sagte sie, stellte gleichzeitig aber klar: "Diese Verantwortung ist auf mehrere Schultern verteilt."