Berlin (dpa) - Der Präsident des Internationalen Ski-Verbandes (FIS), Gian Franco Kasper, hat Deutschland zu einer erneuten Bewerbung um Olympische Spiele geraten.

"Deutschland sollte nicht einfach die Flinte ins Korn werfen. Der Sport braucht Deutschland!", sagte Kasper in einem Interview der "Sport Bild". Der Schweizer hat dabei offensichtlich vor allem die Winterspiele im Blick. Deutschland sei im Wintersport die wichtigste Nation der Welt, meinte Kasper. Eine Bewerbung für die Winterspiele 2022 in München war im November 2013 allerdings am Bürgervotum gescheitert. Dasselbe passierte mit Hamburgs Plänen für Olympia im Sommer 2024 im vergangenen November.