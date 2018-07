Dubai (AFP) Die Schwester des wegen seiner liberalen Äußerungen in Saudi-Arabien inhaftierten Bloggers Raef Badawi ist vorübergehend festgenommen worden. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wurde Samar Badawi am Mittwoch wieder freigelassen, nachdem sie am Vortag in Dschiddah gemeinsam mit ihrer zweijährigen Tochter abgeführt und nach vierstündigem Verhör ins Gefängnis gebracht worden war.

