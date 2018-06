Frankfurt/Main (SID) - Ohne offizielles Motto, aber mit einer klaren Botschaft: Der 46. Ball des Sports rückt am 6. Februar in Wiesbaden Fairplay, Leistung und ein harmonisches Miteinander in den Fokus. In der mobilen Ballarena werden daher fünf ehemalige und aktuelle Langstreckenschwimmer als Highlight der Ballnacht in der Staffel den Weltrekord über 25 km (5x5km) angreifen.

"Wir stellen uns den Anspruch, in jedem Jahr den Gästen etwas Neues zu bieten", sagte Michael Ilgner, Vorstandvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe, zu deren Gunsten die erfolgreichste europäische Benefizveranstaltung im Sport veranstaltet wird. Wie in den Jahren zuvor sollen mittels Tombola, Spenden und Ticketeinnahmen insgesamt rund 750.000 Euro erlöst werden.

Die Schirmherrschaft für den Ball des Sports übernimmt in diesem Jahr bei seinem ersten Besuch Bundespräsident Joachim Gauck. Unter anderem werden unter den 1600 Gästen über 100 Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, Paralympics, Welt- und Europameisterschaften vertreten sein.