Hobart (SID) - Tennisspielerin Mona Barthel (Neumünster) ist als einzige Deutsche beim WTA-Turnier in Hobart ins Viertelfinale eingezogen. Die 25-Jährige gewann mit 7:6 (7:2), 6:2 gegen Naomi Osaka aus Japan. Die an Position neun gesetzte Barthel bekommt es in der Runde der letzten Acht mit der Französin Alizé Cornet (Frankreich/Nr. 7) zu tun.

Ausgeschieden bei der Generalprobe für die Australian Open (18. bis 31. Januar) ist dagegen Annika Beck. Die Bonnerin war gegen Kiki Bertens aus den Niederlanden mit 3:6, 1:6 ohne Chance.

Carina Witthöft (Hamburg) war bereits am Sonntag an ihrer Auftakthürde bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier auf der Insel Tasmanien gescheitert.