Berlin (dpa) - Nach dem Terroranschlag in Istanbul hat sich die Zahl der getöteten deutschen Staatsbürger auf zehn erhöht. Zwei Deutsche erlagen inzwischen ihren schweren Verletzungen, teilte das Auswärtige Amt mit. Noch sieben weitere seien in Krankenhäusern in Istanbul, fünf von ihnen auf der Intensivstation. Laut Auswärtigem Amt traf das Attentat gestern direkt eine 33-köpfige deutsche Reisegruppe. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es ein gezielter Angriff auf sie

gewesen sei. Die türkische Regierung macht die Terrormiliz IS für die Tat verantwortlich, die sich dazu aber bislang nicht bekannt hat.

