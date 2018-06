Istanbul (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu haben nach dem Selbstmordanschlag von Istanbul Verletzte besucht. Anschließend fuhren beide zum Anschlagsort in der Altstadt und legten dort rote Nelken nieder, die in der Türkei Ausdruck der Trauer sind. Ein Selbstmordattentäter hatte gestern zehn deutsche Touristen mit in den Tod gerissen. Neun Deutsche werden noch in Krankenhäusern behandelt. Die türkische Regierung macht die Terrormiliz IS für die Tat verantwortlich, die sich dazu allerdings bislang nicht bekannt hat.

