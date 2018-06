Berlin (dpa) - Die Sicherheitslage in Deutschland hat sich laut Bundesjustizminister Heiko Maas nach dem Anschlag von Istanbul nicht verändert. Man wisse, dass Deutschland auch ein Ziel der Terrorristen sei, und deshalb sei eine allgemeine Gefährdung sicherlich nicht zu leugnen, sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Im Moment gebe es aber keine konkreten Hinweise auf Anschlagsziele. Bundesinnenminister Thomas de Maizière reist heute in die Türkei. Der Minister wolle sich in Istanbul ein Bild von der Lage machen, sagte eine Sprecherin.

