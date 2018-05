New York (AFP) Die Jazz-Legende Herbie Hancock und die US-Rockband Jefferson Airplane werden in diesem Jahr mit dem Grammy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das teilten die Veranstalter des begehrten US-Musikpreises am Mittwoch mit. Weitere Preisträger in dieser Kategorie seien die Popband Earth, Wind and Fire, die Hip-Hop-Pioniere Run-D.M.C. sowie Country-Star Linda Ronstadt.

