San Francisco (AFP) Bei Testfahrten selbstfahrender Autos des Internetkonzerns Google hat hunderte Male ein Mensch das Lenkrad übernehmen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Aufgrund von System-"Abweichungen" hätten die Insassen in den vergangenen 14 Monaten bei Tests in Kalifornien 272 Mal eingreifen müssen, teilte Google am Dienstag mit. Zusätzlich griffen 69 Mal die Fahrer aufgrund von eigenen Einschätzungen in das automatisierte Fahren ein.

