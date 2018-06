Teheran (AFP) Der Iran hat am Mittwoch zehn US-Marinesoldaten freigelassen, die am Vortag mit ihren Patrouillenbooten in iranische Hoheitsgewässer geraten und von iranischen Revolutionsgarden festgesetzt worden waren. "Es wurde festgestellt, dass die festgenommenen Marinesoldaten unabsichtlich in die iranischen Gewässer gerieten", erklärten die Revolutionsgarden. "Nach ihrer Entschuldigung wurden sie im Golf in internationale Gewässer entlassen."

