Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat am Dienstagabend in Washington seine letzte Rede zur Lage der Nation begonnen, in der er seinen Landsleuten Mut für die Zukunft machen will. Laut vorab veröffentlichten Auszügen will Obama die US-Bevölkerung überzeugen, die positiven Seiten des "außergewöhnlichen Wandels" zu sehen, den die Welt durchlaufe. Damit setzt er einen Gegenpunkt zu populistischen Tönen im republikanischen Präsidentschaftswahlkampf.

