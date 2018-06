Los Angeles (AFP) Stella McCartney hat mit ihrer Entscheidung, ihre Herbstkollektion in einem Plattenladen in Hollywood vorzuführen, einen außergewöhnlichen Erfolg erzielt. Stars wie Gwyneth Paltrow in leuchtendblauen Stiefeletten, Kate Hudson, Melanie Griffith, Kiernan Shipka oder auch Ringo Starr drängten sich am Dienstag in den Gängen zwischen den Regalen des berühmten Ladens Amoeba, den die britische Modedesignerin für einen Abend in eine Diskothek verwandelt hatte.

