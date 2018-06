München (AFP) Kunden der Fastfoodkette Burger King können Hamburger, Pommes & Co. nun auch über die Bestellplattform Lieferheld bestellen. Seit Mittwoch seien erste Schnellrestaurants in Berlin, Waiblingen und Singen in die Online-Plattform integriert, teilte Burger King am Donnerstag mit. "In den nächsten Tagen" sollen weitere Restaurants unter anderem in Mannheim, Chemnitz und Dresden folgen.

