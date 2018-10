Berlin (AFP) Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) will mehr Transparenz bei Lebensmitteln schaffen. Vor der Bundestagsdebatte zur Reform der Deutschen Lebensmittelbuchkommission erklärte Schmidt, die Verbraucher müssten vor Irreführung und Täuschung geschützt werden. Sie fühlten sich zu Recht getäuscht, wenn in einer "Geflügelsalami" mehr Schwein als Geflügel stecke. Und in einer Packung Leipziger Allerlei müsse so viel Spargel stecken, wie auf der Packung abgebildet.

