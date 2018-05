Berlin (AFP) In dem vor knapp vier Jahren entdeckten spektakulären Kunstfund bei dem Münchner Kunsthändlersohn Cornelius Gurlitt befand sich nur wenig NS-Raubkunst. Unter allen geprüften Werken habe sich lediglich in fünf Fällen der Verdacht des Raubs durch die Nationalsozialisten belegen lassen, teilte die zur Erforschung des Funds eingesetzte Taskforce am Donnerstag in Berlin zum Abschluss ihrer Arbeit mit.

