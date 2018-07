Düsseldorf (AFP) Das KZ-Drama "Nackt unter Wölfen" ist am Mittwochabend mit dem Deutschen Fernsehpreis für den besten Fernsehfilm ausgezeichnet worden. Als beste Schauspielerin wurde Ina Weisse für gleich zwei Rollen geehrt - für ihre Darstellung in "Ich will dich" und in "Ein großer Aufbruch", wie die Veranstalter am Abend mitteilten. An Jonas Nay als "Durchstarter des Jahres" ging die Auszeichnung als bester Schauspieler für "Deutschland 83" und "Tannbach - Schicksal eines Dorfes". Der Fernsehpreis für die beste Regie ging an Lars Becker für "Zum Sterben zu früh".

