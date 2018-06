Düsseldorf (AFP) Nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen in Köln fordern Innenpolitiker von CDU und FDP im nordrhein-westfälischen Landtag eine Sicherheitsüberprüfung sämtlicher Flüchtlinge in dem Bundesland. "Die unzureichenden Informationen der Kommunen und des Landes über die hier lebenden Flüchtlinge sind ein Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung", sagte CDU-Innenpolitiker Gregor Golland der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Ich fordere eine flächendeckende Sicherheitsüberprüfung sämtlicher in NRW lebender Asylbewerber, um den Kommunen zuverlässige Informationen über vorbestrafte Flüchtlinge und Flüchtlinge unter Tatverdacht zur Verfügung stellen zu können."

