Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat mehr Finanzhilfe für EU-Nachbarstaaten in der Flüchtlingskrise gefordert. Am Rande des Treffens der europäischen Finanzminister müsse auch darüber beraten werden, "wie wir genügend Mittel zur Reduzierung der Flüchtlingsbewegung und zur partnerschaftlichen Unterstützung unserer Nachbarregionen zustande bringen", sagte Schäuble am Donnerstag zum Auftakt des zweitägigen Treffens in Brüssel. Dies sei "die europäische Aufgabe Nummer eins".

