Luxemburg (AFP) Der Streit um die Waldschlößchenbrücke in Dresden bleibt weiter offen. Wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied, muss letztlich das deutsche Bundesverwaltungsgericht entscheiden, ob eigentlich eine schärfere Naturschutzprüfung erforderlich gewesen wäre. (Az: C-399/4)

