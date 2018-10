Brüssel (AFP) Die Grünen erhöhen mit einem neuen Gutachten den Druck auf Belgien, die zwei jüngst wieder angefahrenen umstrittenen Atommeiler in Doel und Tihange endgültig stillzulegen. Die Materialfehler der Reaktoren Doel 3 und Tihange 2 hätten sich nach neuen Erkenntnissen während des Betriebs gebildet oder zumindest vergrößert, heißt es in der am Donnerstag in Brüssel vorgestellten Studie.

