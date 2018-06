Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat den Bundestag um Zustimmung zur Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Mali gebeten. Der Einsatz von 500 weiteren deutschen Soldaten in dem westafrikanischen Krisenland "hilft auch unseren eigenen Sicherheitsinteressen, weil er den Terror eindämmt", sagte die Ministerin am Donnerstag im Bundestag in Berlin. Sie räumte ein: "Es ist ein gefährlicher Einsatz." Die zusätzlichen Soldaten sollen bis Sommer entsandt werden; der Bundestag muss dem noch endgültig zustimmen.

