Philadelphia (SID) - Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hat für Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg (34) in der Profiliga NHL mit einer Enttäuschung geendet. Der Verteidiger aus Schwenningen unterlag mit seinen Boston Bruins 2:3 bei den Philadelphia Flyers, erste Station seiner Karriere in Nordamerika (2002 bis 2006).

Seidenberg blieb ohne Scorerpunkt, Boston musste sich nach zwei Gegentreffern in knapp 80 Sekunden Mitte des Schlussviertels geschlagen geben. Die Bruins belegen im Osten derzeit den letzten Play-off-Platz.

Korbinian Holzer stand nicht im Kader der Anaheim Ducks. Das Team aus Kalifornien schlug die Ottawa Senators ohne den deutschen Verteidiger mit 4:1. Anaheim liegt im Westen zwei Punkte hinter dem letzten Play-off-Platz.