Los Angeles (dpa) - Leonardo DiCaprio und Matt Damon haben Chancen auf den Oscar als bester Hauptdarsteller. DiCaprio wurde für seine Rolle im Überlebensdrama "The Revenant - Der Rückkehrer" nominiert, Damon für seine Rolle im Weltraumepos "Der Marsianer - Rettet Mark Watney". Cate Blanchett und Brie Larson sind unter den fünf Nominierten als beste Hauptdarstellerin. Blanchett wurde für ihre Rolle in dem Liebesdrama "Carol" genannt, Larson für das Drama "Room". Das Rachedrama "The Revenant" und das Actionspektakel "Mad Max: Fury Road" gehen mit zahlreichen Nominierungen ins Oscar-Rennen.

