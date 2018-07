Los Angeles (dpa) - Mark Rylance (55) und Sylvester Stallone (69) gehören zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Nebendarsteller.

Rylance wurde für seine Rolle in "Bridge of Spies - Der Unterhändler") genannt, Stallone für "Creed - Rocky’s Legacy". Das teilte die Oscar-Akademie am Donnerstag mit.